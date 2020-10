Helft van de protestantse predikanten in de VS gaat op Trump stemmen

Een kleine meerderheid van 53 procent van de protestantse predikanten in Amerika geeft aan te gaan stemmen op Donald Trump. Per denominatie zijn de verschillen groot.

Nashville

Dat blijkt uit een peiling van het christelijke onderzoeksbureau Lifeway Research onder duizend voorgangers. Van alle pinkster- en baptistenpredikanten geeft 67 procent aan op de huidige president te stemmen, terwijl ruim 20 procent van de presbyteriaanse en methodistische predikanten dit zegt te gaan doen. In een soortgelijke peiling in 2016 gaven meer predikanten aan nog niet te weten op wie ze zouden gaan stemmen. Nu kiezen die zwevende voorgangers voor Trump. Het percentage dat aangeeft op de Democratische kandidaat te gaan stemmen is rond de 20 procent gebleven. ‘In 2016 was veel onzeker, Trump was een outsider en mensen wisten niet hoe anderen zouden reageren wanneer jij zei op hem te stemmen’, zeggen de onderzoekers. ‘Voo..

