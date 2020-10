Kerkdeuren in Europa blijven open

Overal in Europa hebben christelijke kerken en andere religies te maken met beperkende maatregelen in verband met het coronavirus. De restricties verschillen sterk per land.

Amersfoort

Overal in Europa hebben kerken en bijeenkomsten of gebouwen van andere religies beperkingen in verband met corona. Het Franse katholieke dagblad La Croix maakte een overzicht gebaseerd op de stand van zaken woensdag. Opvallend is dat nergens de kerkgebouwen, moskeeën en andere gebedshuizen helemaal dichtgaan. Het aantal deelnemers aan een dienst of bijeenkomst gaat wel weer drastisch omlaag.

Nederland

De religieuze organisaties beperken sinds 5 oktober de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten, evenals in maart, zo veel mogelijk tot maximaal dertig personen (exclusief betrokkenen bij de dienst). De afstand tussen mensen moet anderhalve meter zijn en er is een ‘dringend advies’ niet te zingen tijdens..

