De schuldbelijdenis voor moderne slavernij moet christenen doen beseffen dat zij onderdeel zijn van uitbuiting

De initiatiefnemers van Micha Zondag hebben een schuldbelijdenis geschreven vanwege moderne slavernij. Moderne slavernij is het thema van de jaarlijkse themazondag over sociale en ecologische rechtvaardigheid.

Utrecht

In een video, te zien op het Youtube-kanaal van Micha Nederland, spreken verschillende bekende gelovigen de schuldbelijdenis uit, zoals Wilkin van de Kamp, Reinier Sonneveld en Annemarthe Westerbeek, coördinator van Micha Nederland. Ze sommen afwisselend op: ‘Voor de arbeidsmigrant die met zestien anderen in een flatje is gepropt. Het spijt me. Voor het kind dat de coltan uit mijn smartphone opgroef. Het spijt me.’

De schuldbelijdenis is onderdeel van een pakket preekschetsen en liederen dat Micha Nederland aan kerken aanbiedt om een dienst rondom het thema te vormen.

‘We hopen dat christenen beseffen dat zij ook onderdeel zijn van het feit dat er nog steeds mensen worden uitgebuit’, zegt Westerbeek. ‘Wellicht roept de schuldbelijde..

