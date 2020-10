Succesvolle bijbelpodcast Eerst dit krijgt een versie voor kinderen

Hilversum-Amersfoort

‘Eerst dit’, een samenwerking van de EO en de IZB, een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is de best beluisterde podcast van de publieke omroep. De app met een dagelijkse Bijbellezing en een korte overdenking is gedownload door 65.000 mensen. Per dag trekt de podcast gemiddeld 25.000 luisteraars.

Op de golven van dit succes lanceren de partners maandag een versie voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar: Eerst dit voor kids. Theoloog Wilfred van Rijn is de bedenker en projectleider van het Eerst dit-concept. Kinderboekenschrijfster Anke van der Pol bedacht de teksten van de eerste afleveringen van de kinderpodcast, die gratis te beluisteren zijn via de website eerstditvoorkids,nl., het ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .