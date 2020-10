'Hopelijk startpunt meer openheid'

Coventry

‘Het begint nu pas echt open te breken’, zegt Doorenspleet. Over haar jeugd in de gesloten gemeenschap schreef ze een boek dat in april uitkwam. Sindsdien heeft de universitair hoofddocent meer dan driehonderd brieven en mails ontvangen van andere ‘ex-apostelkinderen’ die zich herkennen in haar verhaal.

‘De storm is nog niet gaan liggen’, zegt Doorenspleet. ‘Ik ontvang nog steeds gemiddeld drie brieven per week. Er heerst nog ongelofelijk veel angst en schaamte bij andere apostelkinderen. Het is zó belangrijk dat zij zich ook gaan uitspreken, niet alleen binnen families of naar mij, maar ook daarbuiten.’

Inmiddels is de website apostelkinderen.nl in het leven geroepen d..

