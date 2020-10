Genootschap betuigt spijt voor hiërarchie

Baarn

Het Apostolisch Genootschap betuigt spijt aan alle leden en oud-leden die emotionele schade hebben geleden door de strenge en hiërarchische cultuur binnen het genootschap. Het gaat om de periode van de jaren 60 tot eind jaren 90. Ook begint het genootschap een onafhankelijk meldpunt waar mensen hun verhaal kwijt kunnen. Dat staat in een verklaring die zondag naar buiten is gebracht. Leden ervoeren destijds grote groepsdruk. Wie van de groep afweek, werd uitgesloten of publiekelijk terechtgewezen. Leden in nood kregen van verzorgers niet genoeg hulp, blijkt nu. <