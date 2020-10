Vrije kerk in Scherpenisse wil overstap maken naar de Hersteld Hervormde Kerk

Volgens deze ‘herkerkers’ is corona de grootste uitdaging sinds de Reformatie. ‘Het oude normaal is geen optie meer’

Zoeken naar nieuwe vormen van samen geloven is beter dan dat kerken investeren in hightech apparatuur en gesteggel over maximum aantallen in de dienst, zeggen ‘herkerkers’ Peter Wierenga en Remmelt Meijer.