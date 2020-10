Theologen zouden Primo Levi moeten lezen en hun Godsbeeld laten bevragen door extreme vormen van kwaad

Joyce Rondaij: 'Het gesprek over God moeten we midden in de wereld voeren.'

Amsterdam

Primo Levi (1919-1987) is zijn hele leven atheïst geweest. Hij verloor zijn geloof dus niet in Auschwitz, het vernietigingskamp van de nazi’s waar hij ruim een jaar gevangen zat. Dat is anders bij Elie Wiesel, die eveneens schreef over de gruwelen van het kamp. Wiesel verloor zijn geloof. Toch begint Levi zijn autobiografie, Is dit een mens, met een gedicht dat hij later de titel ‘Sjema’ gaf, een verwijzing naar het joodse gebed dat de eenheid van God belijdt.

Bedenk of dit een man is

Die werkt in de modder

Die geen vrede kent

Die vecht om een stuk brood

Die sterft om een ja of nee

(...)

Ik beveel u deze woorden

Grif ze in uw hart

Waarom vindt u Primo Levi zo’n belangrijke bron bij het spreken over God en mens na Auschwitz?

‘Primo Levi is..

