Een derde van de talen wacht nog op een eigen Bijbel. Dat zijn er ruim tweeduizend

Driebergen

De organisatie in Driebergen geeft jaarlijks een overzicht van de vorderingen in de vertaalprojecten. ‘Achter deze cijfers gaan verhalen schuil, van mensen die verlangen naar Gods Woord in hun eigen taal’, zegt Wyciffe-directeur Bram van Grootheest.

Zeker nu er een pandemie huishoudt en mensen in wereldwijde crises met elkaar verbonden zijn, groeit het verlangen naar een Bijbel voor iedereen in de eigen taal, vindt hij. ‘Onlangs zijn we gestart met een project in een vluchtelingenkamp voor vervolgde christenen. Mensen zijn zo gemotiveerd om te Bijbel te vertalen dat ze daarvoor zelfs in het kamp komen wonen.’

Ruim tweeduizend talen lijkt heel veel. Maar ‘het werktempo ligt zo hoog dat we ervan uit kunnen gaan dat de ver..

