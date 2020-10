Armeense aartsbisschop over Nagorno-Karabach: ‘Laten we bidden voor de onderhandelaars’

Sjoesji

Van buiten ziet de Kerk van Christus de Verlosser in Sjoesji er niet eens zo gehavend uit. Boven de ingang is een stuk muur weggeschoten. Dakpannen, stukken regenpijp en zinken platen liggen overal. Maar vooral binnen is het een puinhoop. De kerkbanken zijn vernield, in het dak van de koepel zit een groot rond gat. Brokstukken en puin liggen kniehoog opgeveegd, op de iconen zit een laag gruis.

De Christus de Verlosserkathedraal in Sjoesji is maar vijftien kilometer zuidelijk van Stepanakert, de hoofdstad van Nagorno-Karabach, het gebied zo groot als Noord-Brabant waar 150.000 mensen wonen; die zijn in grote meerderheid Armeens, maar formeel behoort de regio toe aan Azerbeidzjan; in 1994 bezetten Armeense troepen ‘hun’ enclave.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .