Noorse bisschop Varden zoekt de vonk in zijn nieuwe bisdom. ‘Het radicale geloof van immigranten is aanstekelijk’

De Rooms-Katholieke Kerk in Noorwegen groeit. Er is zelfs een nieuw bisdom opgericht, Trondheim, en daar is net een nieuwe bisschop gewijd.

Erik Varden komt de lutherse kathedraal in Trondheim - die een stuk groter is dan de rooms-katholieke - binnen voor zijn bisschopswijding.

Trondheim

Katholieken zijn in Noorwegen een minieme minderheid van drie procent, op een bevolking van bijna 5,5 miljoen. Zeventig procent van de Noren is - op papier in elk geval - lid van de Lutherse Kerk, die tot drie jaar geleden nog staatskerk was. Maar terwijl de Rooms-Katholieke Kerk in heel Europa leden verliest, groeit ze in Noorwegen. Vandaar dat er een nieuw bisdom is gevormd, naast het - tot nu toe enige - bisdom Oslo.

Voor Erik Varden (46) betekent zijn benoeming als bisschop een terugkeer naar zijn geboorteland na dertig jaar overzee. Hij studeerde in Wales (op het Atlantic College, waar ook prins Willem-Alexander op school ging) en Engeland (theologie in Cambridge). Sinds 2002 woonde hij als monnik in een trappistenklooster i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .