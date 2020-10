Franciscus' droom is geen utopie

Rotterdam

Een wereld waarin vluchtelingen niet langer worden genegeerd, de doodstraf niet langer bestaat, geen oorlog meer wordt gevoerd, het milieu voor de winst gaat, de kloof tussen arm en rijk bijna verdwijnt en mensen elkaar als broeders en zusters zien.

de droom

Paus Johannes Paulus II hield de wereld in 1987 een spiegel voor. In de encycliek Sollicitudo Rei Socialis (Over de sociale zorg) legde hij haarfijn het mechanisme bloot dat de rijken steeds rijker maakt en de armen steeds armer. Een spiegel waar niet iedereen even blij mee was, weet hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest nog. ‘Maar wel een terechte spiegel.’

De paus mag dan dromen, dat betekent geen gebrek aan realiteitszin, denkt Govert Buijs, hoogleraar polit..

