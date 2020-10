Bijbel in playmobil: Jozef als een hippie-poppetje en Eva lijkt op de kleine zeemeermin

Jozef is een hippie-poppetje, Kaïn en Abel lopen in Tiroler klederdracht en Eva heeft wel wat weg van de kleine zeemeermin met haar lange rode vlecht. In de YouTube-video van de Duitse schrijver en literatuurwetenschapper Martin Sommer komen al die personages uit Genesis voorbij als playmobilpoppetjes. Het is het eerste deel van Die Bibel to go, waarin Sommer alle 66 bijbelboeken wil verfilmen met playmobil.