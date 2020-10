Predikant en ondernemer Ruilof van Putten: ‘Geloof op werk is meer dan bidden voor je eten’

Hoe is het idee voor de cursus ontstaan?

‘In 2016 ben ik - naast mijn werk in de financiële sector - begonnen met het Centrum voor Geloof en Werk, een pioniersplek van de Protestantse Kerk. Die heeft als doel mensen bewust te maken van de betekenis van hun geloof voor het dagelijks werk. Net als het predikantschap is je werk een roeping. Echter, het ontbrak aan goed materiaal om mensen toe te rusten. Daarin voorziet Kroonopjewerk. Het is een vertaling van een vergelijkbare cursus van het London Institute of Contemporary Christianity. We hebben daar eigen materiaal aan toegevoegd. Eigenlijk wilden we de cursus in mei presenteren tijdens de pinksterconferentie Opwekking. Maar corona gooide roet in het eten. ’

Hoe ziet de cursus eruit?

‘Het be..

