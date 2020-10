Voorzitter CIO: ‘Dat wij een gebrek aan ruggengraat hebben en zwakke knieën is kletspraat’

Utrecht

Na een roerig weekeinde met veel (media)aandacht voor kerkdiensten met honderden bezoekers in Staphorst, gaf het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) maandag het ‘dringende advies’ om toch maar dertig personen toe te laten in een dienst. Volgens Jaap Smit, in het dagelijks leven Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, kwam dat advies tijdens het overleg met minister Ferd Grapperhaus tot stand. ‘We hebben maandag eerst digitaal vooroverleg gehad en daarna in een gesprek met de minister onze zorgen gedeeld en over mogelijkheden nagedacht. Het is niet waar dat door de minister is geëist: dit aantal kerkbezoekers moet het worden. De uitkomst van het overleg was dat het ons beter lijkt terug te gaan naar de situatie die go..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .