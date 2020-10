Encycliek: lof in Europa en verdeeldheid in VS

In Europa krijgt de zondag gepubliceerde pauselijke encycliek een positief onthaal. ‘Het moet anders of we gaan ten onder.’ Veel Amerikanen daarentegenlezen het schrijven van Franciscus vooral politiek: als regelrechte kritiek op Trump.

Washington DC

Fratelli Tutti (‘Allen Broeders’), de derde encycliek in de acht jaar dat Franciscus paus is, leidde zondag en maandag tot overwegend positieve reacties in Europa en tot verdeelde reacties in de Verenigde Staten. In dat land zijn op 3 november presidentsverkiezingen en heerst een enorme pandemie; ruim 215.000 Amerikanen stierven tot nu toe aan corona. Het pauselijk schrijven wordt daar dan ook sterker dan in Europa gelezen in de context van COVID-19 en als kritiek op president Donald Trump.

In Nederland zien zowel Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis in Rotterdam en Tilburg als CDAKamerlid Martijn van Helvert de encycliek als de sociaal scherpe verwoording van een ideaal, zeg maar het ‘I Have a Dream&..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .