Kerken doen stap terug om imago Dringend advies aan kerken: niet meer dan dertig bezoekers, mondkapje en geen samenzang..

Drie kerkdiensten met elk zeshonderd bezoekers in Staphorst: het was zondag allemaal keurig volgens de overheidsrichtlijnen, maar riep door de omvang veel onbegrip op in de politiek, media en samenleving. En dus lag er maandag na een overleg tussen het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en minister Ferd Grapperhaus onverwachts een ‘dringend advies’ op tafel: geen samenzang, draag mondkapjes tijdens verplaatsingen, en laat niet meer dan dertig kerkgangers binnen. Voor de rest van oktober geldt een ‘beperktere viering dan naar de richtlijnen van de overheid is toegestaan’.