Dominee Staphorst: waarom valt iedereen over ons heen?

Het nieuwe advies voor kerken om met minder mensen samen te komen en mondkapjes te dragen is een rechtstreeks gevolg van ‘onbegrip in de samenleving’, blijkt uit een verklaring van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

Amersfoort

Het CIO spreekt van ‘incidenten met grote groepen gelovigen, die zich op zich hebben gehouden aan de overheidsrichtlijnen, maar door hun omvang toch onbegrip oproepen’. Afgelopen weekend zijn daar ‘in media voorbeelden van getoond’. Massale mediabelangstelling was er voor de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst, die zondag in een kerkgebouw met 2400 zitplaatsen drie kerkdiensten belegde met elk 600 bezoekers.

De predikant van de kerk, H.J. van Marle, benadrukte maandag opnieuw dat de kerk zich in alle opzichten aan de geldende RIVM-voorschriften heeft gehouden. ‘We hebben heel veel aandacht voor de regels’, laat hij weten. Of er binnen de kerkenraad ook gesproken is over de vraag wat dit in politiek en media doet..

