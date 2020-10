Protest tegen 'volle' diensten Staphorst

Staphorst

In de Tweede Kamer is weinig begrip voor de grote kerkdiensten die zondag in de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst zijn gehouden. In de kerk met 2500 zitplaatsen werden drie diensten gehouden, elk met 600 aanwezigen, waarbij gezongen werd en geen mondkapjes werden gedragen. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt dat de kerk ‘niet het goede voorbeeld geeft, zoals andere kerken dat wel doen.’ Ook CDA-Kamerlid Chris van Dam stelt dat bijna alle gebedshuizen zich verstandig gedragen ‘door zeer terughoudend om te gaan met vieringen en diensten. Het is jammer dat dit kerkgenootschap niet dat voorbeeld geeft.' Volgens minister Ferd Grapperhaus houden veel kerken goed rekening met de situatie. Maar ‘enke..

