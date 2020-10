nd (beeld nd)

Zitten er nog gelovigen in de kerk, als de coronacrisis voorbij is? Zijn er dan nog wel gelovigen? Opiniemagazine De Nieuwe Koers werpt deze vragen op en gaat voor antwoorden te rade bij onder meer woestijnvaders en de vervolgde kerk. Volgens expert Mattias Rouw kunnen we leren van de monniken uit de eerste eeuwen die een leven van eenzaamheid leidden. Woestijnvaders ritualiseerden het dagelijks geloofsleven. Het helpt om met een bepaalde regelmaat je gedachten te richten, weet Rouw. 'Je kunt een kiezel in je zak stoppen, en elke keer als je die kiezel aanraakt, denk je: waarom heb ik die daar ook alweer? O ja, om God niet te vergeten.' Een gebedssnoer helpt ook en kies diverse gebedsmomenten op de dag. 'In de vroege..

