Limburg bewaart 'rijke roomse leven’

Met het kopen van één beeldje begon het. Veertig jaar later heeft Gert de Weerd een religieus museum in Vaals vol beelden en een ‘relimarkt’ in Hoensbroek voor kunst uit kerken en kloosters. En plannen voor een ‘devotiemuseum’.

Hoensbroek

Een wijwatervat zoeken Gert en Elly Schuring voor hun pas gerenoveerde parochiekerk in Berkel en Rodenrijs. 'We willen iets dat beter past dan de veredelde regenton die we eerder gebruikten. De beste mogelijkheid om dat te vinden, biedt Limburg, de meest katholieke provincie van Nederland. En nu waren we toch in de omgeving met vakantie.'

Er staat maar één wijwatervat. Via de mobiele telefoon wordt eerst het thuisfront geraadpleegd of het aangeschaft kan worden. 'Even afwachten hoe de rest van het bestuur reageert.'

In de voormalige kringloopwinkel in Hoensbroek staat Gert de Weerd ondertussen andere bezoekers van de Relimarkt te woord. Achthonderd vierkante meters groot is de showroom vol kerk- en k..

