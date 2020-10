Imam wil taboe op coronabesmetting doorbreken: ‘Moeilijk om te zeggen dat het slecht met je gaat’

Amsterdam

De afgelopen weken werd hoofdimam Yassin Elforkani van de Amsterdamse Blauwe Moskee een aantal keer gebeld door mensen uit zijn achterban. Ze zeiden: ‘Ik heb corona’, vertelt hij, ‘maar alsjeblieft, vertel dit aan niemand, hou het voor je.’ Ze hielden hun besmetting geheim, concludeert Elforkani. Ook merkt hij dat sommige mensen met klachten zich niet laten testen. ‘Als iemand in de omgeving ziek is of symptomen heeft – hun moeder bijvoorbeeld – willen ze niet worden gezien als de schuldige. Dus dan gaan ze maar door. Corona wordt gezien als iets heel ergs, iets om je voor te schamen.’ Corona, merkte hij, is een taboe, en vooral onder mensen met een niet-westerse achtergrond. De imam wil een oproep doen dit taboe te doorbreken. ..

