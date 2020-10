Evangelische kerken grijpen de macht in Latijns Amerika: ‘De Katholieke Kerk is laks geweest’

‘De Bijbel keert terug in het presidentieel paleis.’ Dat zei de Boliviaanse interim-president Jeanine Áñez in november vorig jaar bij haar inauguratie. Haar turbulente bewind krijgt veel weerstand van ‘links’, maar geniet volop steun van de evangelische kerken. Die winnen in heel Latijns-Amerika snel terrein. De presidenten van Mexico en Brazilië werden al verkozen met expliciete steun van evangelische kerken. Politiek en religieus Latijns-Amerika verandert in rap tempo.

President Jair Bolsonaro van Brazilië tijdens de Mars voor Jezus in São Paulo, in juni vorig jaar.

Aan het centrale plein van Yaruquí, een bergdorpje in Ecuador, staat een trotse katholieke kerk. Dat is niet zo verwonderlijk: aan elk plein in Latijns-Amerika staat een katholieke kerk. De Spanjaarden en Portugezen brachten het katholicisme in de vijftiende en zestiende eeuw naar het continent. Sindsdien heeft de Rooms-Katholieke Kerk praktisch een monopolie op religie gehad in Latijns-Amerika.

Maar Google Maps weet in Yaruquí wel zeven evangelische kerken te vinden, terwijl er één katholieke kerk is. Het dorpje staat niet op zichzelf. In veel landen in Latijns-Amerika was de bevolking voor 95 procent katholiek tot ver in de twintigste eeuw. Bij de laatste telling in 2014 was dat nog maar 69 procent. Evangelische kerkgangers maakten inmi..

