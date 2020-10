Trump wilde de kerken met Pasen al open

Washington

Dat blijkt uit Woede, het nieuwste boek van onderzoeksjournalist Bob Woodward, sinds vrijdag bij Het Spectrum ook in het Nederlands beschikbaar. Woodward sprak tot juli dit jaar zeventien keer officieel met Trump en met honderden anderen. De kerken doemden al in maart op in de agenda van Trump. ‘Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid had een negentien bladzijden tellend adviesmemo doen uitgaan met adviezen voor het aanwijzen van essentiële beroepen, maar staten en regio’s hanteerden verschillende definities. ‘Dat komt onzeker en vaag over op mensen’, vond Trump. Hij liet ernaar kijken door zijn staf en wierp het op als issue. ‘Dat is een zeer interessante vraag. De kerken zeggen dat ze essentieel zijn.’

Trump steld..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .