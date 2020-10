Gegrild vlees, bier en lofzang rondom het kampvuur bij pionierskerk in Borculo: ‘Kiek’n wat het wordt’

‘In de kerk gaat het vooral om het hoofd. Bij ons draait het meer om hart en ziel.’ Terwijl de warme gloed van de houtkachel zijn gelaat verlicht, probeert Leander Grooten de kern van pioniersplek De Nieuwe Rank te raken. Het is een frisse vrijdagavond en we zitten in de tuin van een verbouwde boerderij in Geesteren. Grooten (44) is coördinator (‘pionier’) van De Nieuwe Rank, die twee jaar geleden van start ging. Het idee is mensen te bereiken die zich niet (meer) thuis voelen in de kerk, vooral jongeren en gezinnen. Dat gebeurt onder meer door eigentijdse vieringen, jeugdactiviteiten en een mannenavond rond het kampvuur.

Naar zo’n kampvuuravond ben ik op weg. Ik kom door Borculo, een gemoedelijk stadje aan de Berkel. Her en der staan neg..

