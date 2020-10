Mondkapjesadvies geldt niet voor kerken. PKN beraadt zich nog over eigen afweging

Het gaat daarbij om gebouwen die niet vrij toegankelijk zijn voor het publiek. 'Organisaties of ondernemers mogen hier zelf bepalen of ze een mondkapje dringend adviseren of niet.' De Protestantse Kerk in Nederland gaat zich vanaf maandag beraden op de vraag of kerkgangers toch beter een mondkapje kunnen dragen. 'We gaan dit punt goed afwegen en komen zo nodig met een reactie zodat onze gemeenten er verder mee kunnen', zegt woordvoerder Hugo Bulk.

De voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Femke Halsema, heeft kerken, synagogen en moskeeën dringend geadviseerd de groepsgrootte weer te be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .