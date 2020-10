Religieuze leiders willen via luchtbrug vluchtelingen naar Nederland halen

Den Haag

Dat is de boodschap van een open brief aan het kabinet en de Tweede Kamer, ondertekend door vijf prominente vertegenwoordigers van drie religies in ons land - het christendom, jodendom en de islam. Met het schrijven ondersteunen zij de actievoerders van We Gaan Ze Halen, die maandag een vliegtuig (vlucht ED3040) naar Lesbos sturen om vluchtelingen op te halen. In september brandde het kamp Moria op het Griekse eiland volledig af. Dertienduizend vluchtelingen raakten ontheemd. Nederland besloot honderd mensen op te nemen, onder wie vijftig kinderen.

Het initiatief om vluchtelingen in Lesbos op te halen, is volgens de briefschrijvers een teken van dapperheid en moed. ‘Wat ons betreft i..

