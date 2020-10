Kees Kraayenoord: ‘De woede over het vertrek van jongeren mis ik in veel kerken’

Kees Kraayenoord: ‘De kerk van de toekomst is een bronkerk. We denken verschillend, maar de bron is Christus.’

In zijn kantoor op een industrieterrein in Veenendaal geeft Kees Kraayenoord (48) – kaal hoofd, ronde bril, baard – bij wijze van welkom een corona-elleboogje. Meteen vallen de tattoos op de onderkant van zijn armen op. Het zijn Griekse letters die, als hij zijn armen tegen elkaar houdt, zich laten lezen als een bijbeltekst uit Efeziërs: ‘... tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon’. ‘Dat vind ik zo’n mooi gedeelte uit de Bijbel. Het is Gods wil, al voor de grondlegging van de wereld, dat wij zijn kinderen zijn. Niet omdat wij daarvan profiteren. Het doel is: zijn eer en grootheid.’

Kraayenoord is de oprichter en voorganger van Mozaiek0318, een snelgroeiende evangelische gemeente in Veenendaal. Wat b..

