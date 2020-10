Lofzang op samenzang, zodra het weer kan

Ridderkerk

Uw lofzang lijkt wat voorbarig na het aangescherpte protocol.

‘Ja, de wens is de vader van de gedachte. In de zomer heb ik het lied geschreven. Dirk Zwart als dirigent en ik als predikant missen de samenzang enorm. Hier en daar is het lied al gezongen door cantorijen. In een kerk Barendrecht klonk het voorzichtig in de samenzang.’

Hebt u het zelf al gezongen?

‘Ik nam in september afscheid als predikant van De Levensbron in Ridderkerk. Ik vond het te prematuur om het lied al te gebruiken omdat we alleen aan het begin en slot van de kerkdienst zingen, terwijl in het lied klinkt:

‘Ook onze samenzang verstilde, een leegte daalde in –

dit lied wil ons opnieuw verbinden, bezingt een nieuw begin.’

Ik heb ..

