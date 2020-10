PKN: Zie voorlopig af van zingen in de kerk, wie toch wil kan de risico’s berekenen

Amersfoort

Wat raadt de PKN nu aan? Helemaal niet zingen of in bepaalde gebieden wel zingen?

Helemaal niet zingen, laat een woordvoerder desgevraagd weten. De passage in het corona-protocol dat de landelijke kerk heeft opgesteld, kan voor wat onduidelijkheid zorgen. ‘Vanwege de grote toename van het aantal besmettingen roepen wij u dringend op om van de gemeentezang af te zien’, zo opent het gedeelte over het zingen in de kerk. Even verderop staat echter dat ‘wanneer er toch gemeentezang zal plaatsvinden, is ons advies dit - met strikte inachtneming van de richtlijnen - alleen te doen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .