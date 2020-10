Mondkapje in de kerk heeft nadelen, maar went snel, merkten deze Nederlanders in het buitenland

Naar de kerk met een mondkapje op. Hoe is dat? Drie Nederlanders vertellen over hoe dat in het buitenland gaat.

Amersfoort

Nu het kabinet Nederlanders dringend adviseert een mondkapje te dragen in de publieke ruimte, lijkt het een kwestie van tijd dat de mondkapjes hun intrede doen in de kerk. In andere landen in Europa is dat al langer zo. Nederlanders die in het buitenland aan een gemeente verbonden zijn, ervaren het vieren met een mondkapje verschillend. Maar, vinden ze ook, het went sneller dan je denkt.

‘De eerste keer is het vreemd’, zegt Greetje van der Veer, lekenpredikant in de methodistische kerk in het Italiaanse Pescara. ‘Maar we doen dit al sinds half juli en zijn er inmiddels aan gewend. We hebben er geen problemen mee.’ De kerkgangers hebben allemaal een mondkapje op. De voorganger mag die afdoen tijdens het preken als er meer dan twe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .