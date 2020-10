Vandaag waren Jezus en Paulus softwareontwikkelaar en vrachtwagenchauffeur geweest

Op mijn eerste werkdag na de zomerstop zag ik ’m opeens: de nieuwe slogan van Coca Cola. Open Like Never Before. Een zin die bedoelt een door corona ingeperkte samenleving moed te geven. Bij mij – spaarzame coladrinker – werkte het. Open Zoals Nooit Tevoren. Vier eenvoudige woorden die blijven haken, vertrouwen geven, uitdagen – me ronduit goed doen. Hadden wíj ze maar bedacht, schoot het regelmatig door mijn hoofd. Wij van de kerk. Coca Cola voelt haarfijn aan wat een betekeniseconomie inhoudt. Inderdaad is het de kunst om open te gaan, écht open – bij alle geldende beperkingen. Een uitdaging voor kroegen en kerken. Een uitnodiging aan overheden en burgers ook. Niet ‘gewoon weer open’. Vandaag meer open dan gisteren. Niet terug naar nor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .