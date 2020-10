Boete voor plaatsen van volgapparatuur onder auto van van diefstal verdachte dominee

Kruiningen

De boete wordt door het Openbaar Ministerie (OM) geëist in twee betalingstrajecten: de helft door de eigenaar zelf, de andere vijfduizend euro door zijn recherchebedrijf. De helft van het bedrag is voorwaardelijk, met een proeftijd van een jaar.

De gps is twee keer ingezet, in maart en juli 2017, ten tijde van een kerkelijke ruzie in de Zeeuwse plaats Kruiningen. Dat jaar leidde een lang aanslepend conflict binnen de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen tot een kerkscheuring. Daaruit kwam de Vrije Gereformeerde Gemeente (VGG) voort.

De opdracht tot de track operatie kwam volgens de detective van ‘een groep verontruste mensen uit de gereformeerde gemeente van Kruiningen’. Ze zouden zouden het bedrijf van de verdachte gev..

