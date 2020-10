Rooms-Katholiek Belarus ontkent werktuig van de VS te zijn. ‘De kerk vertelt nu de waarheid over het land’

De rooms-katholieke kerk is geen Amerikaans werktuig dat Belarus in chaos brengt, stelt de clerus in dat land als repliek op Russische verwijten.

Minsk

De krachtige ontkenning (‘Deze informatie moet met enige ironie worden behandeld; complete nonsense’) kwam van bisschop Joeri Kasaboetski, vicaris-generaal van het aartsdiocees Minsk-Mogilev. Hij doet het woord namens de rooms-katholieke kerk in Belarus. ‘De rooms-katholieke kerk in Belarus vertelt nu de waarheid over de situatie in het land, spreekt zich uit tegen geweld en roept de mensen op solidariteit, eenheid, overeenstemming, vrede en vergeving te hebben.’

De voorzitter van de bisschoppenconferentie in Belarus, aartsbisschop Tadeusz Kondrusiewicz, is nog steeds verbannen. Zijn paspoort werd ongeldig gemaakt en zijn terugkeer uit Polen werd op 31 augustus door grenswachten geblokkeerd. Aleksander Loekasjenko, de presi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .