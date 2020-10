'Aan zingen is nu juist behoefte en dat kan veilig'

'Er is geen nieuw onderzoek waaruit blijkt dat zingen zo veel besmettelijker is.'

In de Rehobothkerk in Utrecht (GKv) werd sowieso al niet gezongen, dus er verandert weinig in de diensten. Behalve dan dat er voorheen op een grasveld naast de kerk koffie werd gedronken na de dienst. Dat gaat nu niet meer door, zegt dominee Hans van Benthem. Wat wel een probleem wordt, zijn de huiskringen. 'Deze tweede golf heeft veel impact. We merken dat mensen door hun hoeven beginnen te zakken. Er is veel eenzaamheid.’ Daarom is de gemeente, waar relatief veel ‘eenpitters’ kerken, van plan mensen wel aan te sporen thuis de toegestane drie personen te ontvangen. Ook gaan de ouderlingen de wijk rondbellen om te vragen hoe het..

