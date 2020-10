Kerken aan de slag met 'zing-advies'

Gereformeerde kerkverbanden kiezen ervoor om de aangepaste richtlijn van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) te volgen. Dat betekent niet zingen in de gebieden waar de risico’s het grootst zijn en het ontmoedigen van bijeenkomsten buiten de kerkdiensten om.

De PKN adviseert niet te zingen in kerken die in gebieden met een verhoogd risiconiveau staan.

Kerken hoeven zich niet aan de nieuwe coronamaatregelen te houden, zei premier Mark Rutte afgelopen maandag tijdens de laatste persconferentie. De reden: kerken houden zich goed aan de al bestaande richtlijnen, waardoor het niet nodig is om een limiet van dertig aanwezigen per dienst te hanteren.

Desondanks kwam de PKN woensdag met een nieuwe richtlijn, waarvan de inhoud dinsdag al werd aangekondigd. Het nieuwe advies luidt om in ieder geval niet te zingen in gebieden waar de situatie ‘zorgelijk’ of ‘ernstig’ is. Wanneer het risiconiveau als ‘waakzaam’ wordt ingeschaald, mag er met inachtneming van de bestaande richtlijnen wel worden gezongen door de gemeente. Naast een nieuwe richtlijn rondom..

