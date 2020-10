Kerk Lesbos helpt vooral Grieken

De Grieks-Orthodoxe Kerk op Lesbos kijkt niet om naar vluchtelingen maar helpt vooral de eigen bevolking, zeggen critici. Dat laatste is hard nodig, zegt de Grieks-orthodoxe metropoliet Jacovos van het eiland. ‘Onze overheid geeft vluchtelingen geld om te kunnen leven, terwijl de Grieken de afgelopen jaren zijn gekort op hun salarissen en pensioenen.’

De Grieks-orthodoxe metropoliet Jacovos van Mytilini (Lesbos) deelt na de Heilige Liturgie het gezegende brood uit aan de gelovigen in de Zoodochos Pigis-kerk, in de wijk Vareia.

Mytilini

Het is zondagochtend. De Grieks-orthodoxe metropoliet Jacovos van Mytilini viert de Heilige Liturgie in een buitenwijk van de 30.000 inwoners tellende hoofdstad van het eiland. Vanwege de coronacrisis staan er evenveel gelovigen buiten als binnen in de kerk.

Na afloop deelt hij het gezegende brood uit aan de aanwezigen, die, terwijl ze het brood aannemen – hun mondkapjes niet zelden snel opzijgeschoven – zijn bisschoppelijke hand kussen. Daarna wil hij de Nederlandse journalist wel te woord staan. Vier lagere geestelijken staan om hem heen. Alleen hun kleding verraadt dat zij niet zijn persoonlijke beveiligers zijn.

Volgens de metropoliet hebben de eilandbewoners de vluchtelingen ‘met liefde ont..

