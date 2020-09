PKN-scriba René de Reuver: ‘Nieuwe maatregelen komen hard aan’

De nieuwe coronamaatregelen komen voor kerkgangers hard aan, zegt scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland. Hoewel religieuze bijeenkomsten zijn uitgezonderd, wordt het kerkelijke werk daaromheen flink beperkt. Huiskringen kunnen ‘eigenlijk niet doorgaan’ en de samenzang wordt in risicogebieden weer stopgezet. ‘Dit hakt er behoorlijk in.’

Amersfoort

Het strenge coronabeleid dat sinds dinsdagavond in heel Nederland geldt, slaat het kerkelijk leven allerminst over. Activiteiten, vergaderingen en bijeenkomsten worden waarschijnlijk flink afgeschaald – alleen de wekelijkse eredienst blijft onaangeroerd. De Protestantse Kerk in Nederland is dinsdag overladen met vragen van dominees en classispredikanten, zegt scriba René de Reuver. Het kerkgenootschap komt woensdag met een aangepaste richtlijn voor kerkbesturen.

Wat komt in die nieuwe richtlijn te staan?

‘De nieuwe maatregelen hebben vooral veel gevolgen voor gemeentelijke activiteiten. Het nieuwe advies wordt: alleen samenkomen als dat echt noodzakelijk is. Doe dus zoveel mogelijk thuis online, dat is het veiligst. Als mensen to..

PREMIUM Dit is een premium artikel Verder lezen? Neem een abonnement met korting Bespaar tot wel €293 Kies voor papier of digitaal Langere looptijd = meer voordeel abonnement afsluiten Probeer een maand gratis Eerste maand gratis, daarna €17,50 Digitale krant + toegang nd.nl Maandelijks opzegbaar gratis proberen Heeft u al een account? Log in a>