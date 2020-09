Onlinedienst? Prima. En verder? ‘Ga vooral niet dingen in je eentje uitvinden’

Een viering in de Sint Petruskerk in Uden wordt gestreamd via Kerkomroep.nl.

Woerden

De zegeningen van de coronacrisis? Dat er in de kerken meer lef is om dingen uit te proberen en snel beslissingen te nemen. Dat er een sfeer van vernieuwing in de lucht hangt, dat mensen de kern van geloven en kerkzijn herontdekken, zich bezinnen op de vraag waartoe de kerk op aarde is, en dat het kerkzijn verschoven is van het kerkgebouw naar de huiskamers. Allemaal winst, vinden de voorgangers die deze dinsdagochtend aanhaken bij de videomeeting ‘Preken tijdens en na corona’ van Paulien Vervoorn van trainingsbureau Geloofwaardig Spreken.

Ze kijken dan wel met hun meest positieve blik naar deze tijd waarin het kerkelijk leven is ontwricht. Schieten ze in een wat sombere modus, dan komen de vragen: hoe bereik je de ‘rand van de kud..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .