Toch eerder besluit vrouw in het ambt Christelijk Gereformeerde Kerken

Het besluit over de vrouw in het ambt wordt door de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken toch niet uitgesteld tot 2023. Mogelijk volgt er in november van dit jaar al een beslissing.

De generale synode van de CGK kwam dinsdag bij elkaar in de Dorpskerk van Nunspeet. Belangrijkste besluit was om de beslissing over de vrouw in het ambt niet uit te stellen.

Nunspeet

Het moderamen, het bestuur van de synode, stelde in een maandag verschenen rapport voor om het besluit over de toelating van de vrouw tot het ambt uit te stellen tot de volgende synode. Die zal, zoals het er nu naar uitziet, in 2023 plaatsvinden. Het moderamen schreef in het rapport dat er ‘aan de ene kant in versterkte mate wordt gepleit voor het relativeren van de eigen plaatselijke wens (bijvoorbeeld m.b.t. vrouwelijke ambtsdragers), anderzijds voor het relativeren van een houding als afspraak is afspraak.’ Het moderamen noemt beide houdingen ‘een doorzichtige poging nu maar gauw het eigen gelijk te krijgen’ en deed daarom het voorstel om langer met elkaar in gesprek te gaan.

duidelijkheid

Daar waren ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .