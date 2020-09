Iedereen kent nu de People of Praise

Amy Coney Barrett, door de Amerikaanse president Donald Trump voorgedragen als opvolgster van opperrechter Ruth Bader Ginsburg, is lid van de People of Praise. Wat is dit voor organisatie?

South Bend

Profeteren en spreken in tongentaal. Het is niet direct iets wat je verwacht bij een rechter die bekendstaat om een sobere en zo letterlijk mogelijke interpretatie van de wet. Toch is dit het geval bij Amy Coney Barrett (48), door president Donald Trump voorgedragen als opvolgster van de onlangs overleden Ruth Bader Ginsburg als lid van het Amerikaanse hooggerechtshof. Coney Barrett is lid van de People of Praise, een christelijk-charismatische organisatie waar de gaven van de Geest in hoog aanzien staan.

Nu is het niet zozeer het spreken in tongen dat veel progressieve Amerikanen zorgen baart. Want krijgen ze een opperrechter die lid is van een vereniging die beweert dat de vrouw ondergeschikt is aan de man? Als dat al zo is, l..

