Kerken houden hun uitzonderingspositie, behalve voor bruiloften

Voor de kerken blijven de oude regels gelden, vertelde premier Mark Rutte tijdens de persconferentie, maandag, over de nieuwe coronamaatregelen. Alleen voor kerkelijke bruiloften geldt geen uitzondering.

Minister Ferd Grapperhaus (achteraan) arriveert voor het Veiligheidsberaad. Maandag overlegde hij met christelijke vertegenwoordigers over de uitzonderingen die voor kerken gelden.

Den Haag

Maandagmiddag had Ferd Grapperhaus, minister van Eredienst, contact met zijn vaste groep vertegenwoordigers van de kerken. Hij deelde hen mede dat de nieuwe beperkingen (maximaal dertig binnen in publieke ruimten) niet gelden voor religieuze vieringen in kerken en moskeeën.

Het oude maximum blijft dus voor de kerken gelden, ook bij religieuze uitvaarten. Alleen voor bruiloften geldt deze uitzonderingssituatie niet. Wie de komende weken kerkelijk wil trouwen, kan maximaal dertig gasten uitnodigen.

Als je buiten de eigen woning met een kerkelijke kring samenkomt, geldt daarvoor echter weer niet het maximum van vier personen. Voor mensen die samen met anderen buitenshuis hun geloof willen belijden geldt een uitzondering.

