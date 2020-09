Britse kerkleiders willen geen kerksluiting bij nieuwe lockdown

Bijna zevenhonderd Britse kerkleiders schrijven in een open brief aan premier Boris Johnson en zijn collega-ministers dat ze de kerken niet willen sluiten tijdens een eventuele nieuwe lockdown.

Londen

Het aantal coronabesmettingen loopt de laatste weken weer snel op in het Verenigd Koninkrijk. Zo snel, dat er mogelijk een nieuwe lockdown volgt. De kerkleiders schrijven in hun brief aan de regering van minister-president Boris Johnson dat het sluiten van de kerken tijdens een nieuwe lockdown ‘serieuze schade toe zou brengen aan de plaatselijke kerken, onze dienst aan het land en onze plicht als christelijke voorgangers’.

De kerkleiders, afkomstig uit verschillende denominaties en alle delen van het Verenigd Koninkrijk, schrijven dat ze de inspanningen die de regering levert om de meest kwetsbaren te beschermen tegen het coronavirus altijd hebben gesteund. ‘Maar we vragen ons af of de regering het in haar macht heeft om het virus t..

