CGK maakt beslissing over vrouw in het ambt in 2023, en niet aankomende november

De commissie die zich de afgelopen periode over de vrouw in het ambt heeft gebogen kwam er niet uit.

Nunspeet

Dat is althans het voorstel van het moderamen, het bestuur van de generale synode. Het moderamen schrijft dit in een rapport dat maandag op de website van het kerkverband werd geplaatst. De synode zou aanvankelijk deze week van dinsdag tot en met vrijdag vergaderen in de Oenenburgkerk in Nunspeet, maar komt nu alleen morgen bij elkaar in de Dorpskerk.

Het voorstel dat het moderamen nu doet is enigszins verrassend, omdat het plan was om deze week de vrouw in het ambt te bespreken, al zou een beslissing hierover pas worden genomen tijdens de laatste vergaderweek in november.

De commissie die zich de afgelopen periode over de vrouw in het ambt heeft gebogen kwam er niet uit en kwam vorige week met een meerderheids- en minderheidsrappo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .