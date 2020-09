Gevluchte voorganger: ‘Iran ziet christelijk geloof als politiek’

‘Het christendom, en zeker het protestantisme, worden door de regering van Iran gezien als politieke organisaties.’ Dat zegt Victor Bet-Tamraz, een in augustus gevluchte voorganger in de Assyrische Pinkstergemeenten.

Door de houding van de regering in Teheran wordt het christelijk geloof ‘gecriminaliseerd’, zei Bet-Tamraz. Zijn eerste publieke optreden in een geheim gehouden plaats werd genoteerd door de krant en site al Arabiya. Hij gaf een interview aan de christelijke waakhond voor godsdienstvrijheid Article18, genoemd naar passage in het VN-Handvest dat daarover gaat.

Eind augustus maakte Open Doors bekend dat het Iraanse voorgangersechtpaar hun land was ontvlucht. De 65-jarige voorganger was veroordeeld tot tien jaar cel vanwege het leiden van een huiskerk en het opvangen van ex-moslims. Zijn vrouw Shamiram (64) kreeg vijf jaar voor dezelfde activiteiten. Ze zaten al sinds 2014 vast nadat zeventig agenten hun huis overvielen.

Ze besloten..

