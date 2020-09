Twijfels in refokring bij coronabeleid

In reformatorische kring bestaan twijfels over het coronabeleid. Een kleine meerderheid van 55 procent steunt de aanpak van de overheid. Er is ook forse kritiek. Een groep wil een versoepeling en een normale kerkgang zonder beperkingen.

Apeldoorn

Dat blijkt uit een ruim twee weken geleden gehouden representatief onderzoek onder 1850 lezers van het Reformatorisch Dagblad en bezoekers van rd.nl.

Van de ondervraagden vindt 37 procent de maatregelen van de regering te streng. Een derde twijfelt aan de betrouwbaarheid van de experts van het RIVM en de overheid. 'Zij hebben met hun leugens en gedraai iedere geloofwaardigheid verloren', zegt een respondent in een toelichting.

Dat er sprake is van een pandemie wordt niet door iedereen geloofd. Vier van de tien ondervraagden – vooral jongeren – menen dat de waarde die wordt toegekend aan de cijfers over de sterfte aan corona overdreven wordt en dat de ziekte in feite niet erger is dan een stevige griepuitbraak. ..

