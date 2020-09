Meer genadetijd voor de CGK

Eerlijk gezegd bekroop me afgelopen week bij het openbaar worden van de rapporten een fikse teleurstelling dat een halfjaar bestuurlijke rust op landelijk niveau, het gevolg van de coronacrisis, niet tot ook maar iets van een opening heeft geleid. Als commissies met een meerder- en minderheidsstandpunt naar de synode afreizen, is dat vragen om problemen, zeker nu de synodesamenstelling al jaren ‘rechts van het midden’ is. Om zo’n gezelschap over de eigen principiële schaduwen te laten springen, dat was de afgelopen tien jaar te veel gevraagd.

Het gevolg laat zich raden. Een 'impasse' waar het gevaar dreigt dat de stem van de meerderheid de zaken gaat beslechten. Mooie principes, heerlijk, die macht!

Dat stemt..

