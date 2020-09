De akkoorden met Israël vergen omwenteling islam

Akkoorden met Israël betekenen niet alleen nieuwe verhoudingen in het Midden-Oosten. De Arabische, islamitische landen herzien ook hun visie op de Joodse geschiedenis en de uitleg van de Koran.

Caïro - Riyad

De Verenigde Staten hopen dat Saudi-Arabië, als machtigste soennitische land in het Midden-Oosten, ook de betrekkingen met Israël zal normaliseren. Maar binnen het Saudische koninkrijk en ook binnen andere Arabische, islamitische landen zijn er grote verschillen in het politieke maar ook het religieuze denken over Israël, melden zowel Arabische als Israëlische bronnen. Zelfs binnen het Saudische koningshuis verschillen koning Salman bin Abdul Aziz en kroonprins Mohammed bin Salman zó van mening dat de twee ruzie zouden hebben gehad, aldus nieuwszender al-Jazeera.

Maar in de religieuze centra van de soennitische islam, de al-Azharuniversteit in Caïro en Saudi-Arabië als ‘hoeder van de twee moskeeën’ in Mekka en Medina, wo..

