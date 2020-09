Voor theologiestudenten zijn kerkbanken in de Bijlmer tijdelijk de collegebanken

De Protestantse Theologische Universiteit gebruikt vanwege corona kerken als collegezalen. In een kerk in de Amsterdamse Bijlmermeer volgen studenten theologie een college godsleer.

De Protestantse Theologische Universiteit kan vanwege corona niet meer (alleen) colleges verzorgen aan de Vrije Universiteit. Daarom wijkt ze uit naar allerlei gebouwen in Amsterdam. Vrijdag krijgen studenten college in Kerkcentrum De Nieuwe Stad.

‘De koster wilde me les laten geven van achter de avondmaalstafel, maar dat vond ik toch wel even een dingetje.’ Hoogleraar dogmatiek Maarten Wisse is voor zijn college daarom toch maar achter het katheder gaan staan. Vanmorgen geeft hij les in De Nieuwe Stad, een kerkcentrum in de Amsterdamse Bijlmer, waar katholieken, protestanten en tal van evangelische gemeenten op zondag in estafette hun diensten houden.

Deze vrijdagochtend vullen zo’n veertig tweede- en derdejaarsstudenten van de Protestantse Theologische Universiteit op ruime afstand van elkaar samen de hele kerkzaal, een notitieblok of laptop op schoot. Een beetje behelpen is het wel. Wisse wil net aan zijn college godsleer beginnen als hij ontdekt dat zijn laptop geen ve..

