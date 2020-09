Bert Oudendijk vocht vijftien jaar lang om zijn zus en nichtjes uit de handen van een sekteleider te houden

Vriezenveen

Hoe hebt u die vijftien jaar beleefd?

‘Heel wisselend. Soms was er in de media veel ophef over de sekte, maar niemand kon bewijzen wat voor misstanden precies plaatsvonden in dat klooster in Velddriel. Er waren ook rustige jaren, dan gebeurde er niets. Mijn leven, en dat van mijn gezin, ging natuurlijk ook gewoon door in die tijd. Maar mijn zus, zwager en mijn nichtjes zaten altijd in mijn achterhoofd. Ik zocht continu naar mogelijkheden, openingen, om ze eruit te krijgen. Tegelijk is het een illusie om te denken dat je iemand zomaar uit een sekte kunt halen. Ze waren gehersenspoeld; ook ik behoorde voor hen tot de boze buitenwereld.’

Was het moeilijk om uw zus trouw te blijven? ..

